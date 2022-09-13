Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a operasyon
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren ve 20 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, ordu, Borno eyaletine bağlı Kasuwan Daula köyünde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 Boko Haram üyesi öldürüldü, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
20 binden fazla kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı
Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı.