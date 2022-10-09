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Dünya Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp
Dünya

Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp

Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 08:22:00 -
Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde bir yolcu teknesi battı.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı Bölge Koordinatörü Thickman Tanimu, teknenin şiddetli yağış nedeniyle alabora olduğunu ve içinde 85 yolcunun bulunduğunu söyledi.

Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise kurtarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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