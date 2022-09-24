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Dünya Nijerya'da tekne alabora oldu! 14 ölü var
Dünya

Nijerya'da tekne alabora oldu! 14 ölü var

Nijerya'nın Guma Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, çok sayıda kişi ise kayboldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 08:23:00 -
Nijerya'da tekne alabora oldu! 14 ölü var

Guma Bölge Yetkilisi Michael Uba, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, Benue eyaletine bağlı Fada köyündeki pazardan dönenleri taşıyan teknenin Guma Nehri'nde alabora olduğunu belirtti.

Uba, arama kurtarma çalışmalarında 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 26 kişinin de sağ kurtarıldığını kaydetti.

Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Uba, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

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