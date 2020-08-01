  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da tekne alabora oldu: 10 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-01 13:10:02 -
Nijerya'da tekne alabora oldu: 10 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Lagos eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Lagos Polis Sözcüsü Bala Elkana, yaptığı açıklamada, Viktoria Ada'daki Badagry Gölü'nde yolcu taşıyan teknenin motorundaki arıza nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

Elkana, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Kazada 3 kişinin ise kayıp olduğunu aktaran Elkana, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı