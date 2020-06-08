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Aktüel

Nijerya'da son 2 aydaki operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın 1429 üyesi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-08 19:55:03 -
Nijerya'da son 2 aydaki operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın 1429 üyesi öldürüldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda son 2 ayda 1429 örgüt üyesi öldürüldü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai başkent Abuja'da başkanlık konutunda görüştü.

Buratai, son iki ayda ülkenin Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinin farklı bölgelerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Son iki aydaki operasyonlarda 1429 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Buratai, örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 166 kişinin yakalandığını söyledi.

Buratai, bu süre zarfında Boko Haram'ın sığınaklar ve lojistik malzemelerin imha edildiğini aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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