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Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırılarda ölü sayısı 33'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:18:32 -
Nijerya'da silahlı saldırılarda ölü sayısı 33'e yükseldi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e çıktı.

Güney Kaduna Halkları Birliği Başkanı Luka Binniyat, yaptığı açıklamada, dün eyaletin komşu köyleri Kurmin Masara, Apyia Shyim ve Takmawai'ye gelen silahlı kişilerin saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Binniyat, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33'e yükseldiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını, bölgedeki tarım ürünlerinin tahrip edildiğini aktaran Binniyat, çok sayıda kişinin de evlerini terk ettiğini ifade etti.

Nijerya Emniyet Genel Müdürü Muhammed A. Adamu, bölgede artan saldırılar nedeniyle daha fazla güvenlik gücü sevk edildiğini açıkladı.

Eyalette saldırılar nedeniyle 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Jalige, dün yaptığı açıklamada, saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki hafta önce silahlı kişilerin yaptığı saldırıda 10 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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