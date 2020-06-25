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Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırılar: 14 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-25 21:56:55 -
Nijerya'da silahlı saldırılar: 14 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina ve Niger eyaletlerinde düzenlenen saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.

Katsina Emniyet Müdürü Gambo Isah, basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Danmusa bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Isah, saldırıda aralarında 1'i güvenlik gücü olmak üzere 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Isah, pek çok kişinin de evlerini terk ettiğini söyledi.

Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde de silahlı kişilerin etrafa ateş açması sonucunda ise 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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