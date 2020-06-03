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Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:40:48 -
Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Tudu köyünde etrafa ateş açtı.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve birçok ev kundaklandı.

Öte yandan Kaduna Emniyet Müdürü Umar Muri, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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