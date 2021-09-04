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Dünya

Nijerya'da silahlı saldırı! Çok sayıda köylü hayatını kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 21:46:00 -
Nijerya'da silahlı saldırı! Çok sayıda köylü hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesindeki Magami köyüne düzenlenen saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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