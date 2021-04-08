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Dünya Nijerya'da silahlı kişilerin cezaevine saldırısında firar eden 1844 mahkumdan 36'sı teslim oldu
Dünya

Nijerya'da silahlı kişilerin cezaevine saldırısında firar eden 1844 mahkumdan 36'sı teslim oldu

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde 5 Nisan'da bir cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden 1844 mahkumdan 36'sının teslim olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 08:37:00 -
Nijerya'da silahlı kişilerin cezaevine saldırısında firar eden 1844 mahkumdan 36'sı teslim oldu

Oweri Cezaevi Sözcüsü James Maduba, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin 5 Nisan'da İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine düzenlediği saldırıda firar eden 1844 mahkumdan 36'sının teslim olduğunu belirtti.

Maduba, firar eden diğer mahkumların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, firar eden mahkumların, teslim olmaları halinde firar ettikleri için ceza almayacağını söylemişti.

Saldırıda 1844 mahkum firar etti

İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine 5 Nisan'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, 1844 mahkum firar etmiş, 50 araç kundaklanmıştı.

Saldırıda 35 mahkum ise kaçmayı reddetmiş, 6 firari gönüllü olarak geri dönmüştü.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

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