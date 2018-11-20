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Nijerya'da silahlı çeteye operasyon! Çok sayıda ölü var

Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda 14 silahlı kişi öldürüldü, 31 kişi kurtarıldı.

20 Kasım 2018 Salı 00:55
Nijerya'da silahlı çeteye operasyon! Çok sayıda ölü var

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında ordunun düzenlediği operasyonda silahlı çete üyesi 14 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığı İletişim Direktör Vekili John Agim, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde ordunun silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Agim, operasyonda 14 silahlı kişilerin öldürüldüğünü ifade ederek, çetelerin kaçırdığı 31 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların 18'i çocuk olduğunu ifade eden Agim, çok sayıda kişinin de tutuklandığını ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 00:55
  1. Nijerya
  2. Kaduna
  3. Birnin Gwari

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