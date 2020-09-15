  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı
Aktüel

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 01:57:55 -
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 28 kişi kurtarıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda rehin tutulan 28 kişi kurtarıldı.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basın mensuplara yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Faskari ve Mararaban Kawaye bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik "Sanity Sahel" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı 28 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Onyeuko, çetelere ait önemli mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını öne sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...
Yaşam

İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki, vücudu harekete geçirdiği iddia edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı