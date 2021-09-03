Nijerya'da silahlı çetelere operasyon!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 25 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, ordunun Kaduna eyaletinde silahlı çetelere operasyon düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonda 25 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda çete üyesinin yaralanarak kaçtığını kaydetti. Operasyonda 66 çete üyesinin aktaran Onyeuko, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Onyeuko, operasyonda silahlı çetelerin rehin aldığı 23 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.