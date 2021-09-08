Nijerya'da silahlı çeteler dehşet saçmaya devam ediyor

Nijerya’da saldırganlar, köy ve okullara baskın düzenleyerek çocukları ve yetişkinleri fidye için kaçırmaya devam ediyor. Saldırganların Kaduna eyaletinin başkenti Kaduna kentinin eteklerinde yer alan Keke B köyüne düzenledikleri baskında 7’si çocuk 18 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Keke B köyünde topluluk lideri olan Mallam Süleyman Keke, silahlı saldırganların motosikletlerle dün gece köye geldiklerini ve kapı kapı gezerek çocukları ailelerinden aldıklarını aktardı. "Bizim için korkunç bir deneyim oldu" diyen Keke, saldırganların henüz fidye talebi göndermediğini açıkladı.

Kaduna, motosikletle seyahat eden ve uzak bölgelerde kamp yapan silahlı çeteleri durdurmak için bidonlarda yakıt satışını ve kamyonlarda yakacak odun taşınmasını yasaklayan birkaç eyalet arasında yer alıyor.

Zamfara'da çetelerle mücadele için telefon hatları kesildi

Zamfara eyaletinin kırsal bölgesinde yer alan Kaya köyünde ise 1 Eylül’de Hükümet Günü Ortaokulu yerel saatle 11.22'de kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından basılmış, saldırganlar okulda bulunan 73 çocuğu kaçırmıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı çetelerle mücadelesine destek olmak amacıyla eyalette telekomünikasyon hizmetleri durdurulmuş, Sokoto eyaletine geçen bazı Zamfara sakinleri hafta sonundan bu yana mobil şebekelerin çalışmadığını aktarmıştı.

Nijerya İletişim Komisyonu'ndan (NCC) ağ sağlayıcısı Globacom'a gönderilen mektupta, eyaletteki telekomünikasyon hizmetlerinin güvenlik kurumlarının güvenlik sorununu çözmeye yönelik faaliyetleri sağlamak için kesildiği belirtilmişti. Mektupta ayrıca, Globacom'a Zamfara'ya telefon ve internet hizmetlerini 3 Eylül'den itibaren iki hafta süreyle askıya alması talimatı verilmişti.

Nijerya’da çok sayıda çocuk kaçırılma korkusuyla okulu bırakırken, çiftçiler çetelerden korktukları için uzak bölgelerdeki topraklarına gitmemeyi tercih ediyor.