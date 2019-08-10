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Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde

Kurtarılan 10 Türk gemici, helikopterlerle Nijerya'nın güneyindeki Edo eyaletinden ülkenin başkenti Abuja'ya getirildi- Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine götürülen gemiciler, yarın sabah Türkiye'ye getirilecek

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:33
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde

ABUJA (AA) - Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici, Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde helikopterlerle başkent Abuja'ya ulaştırıldı ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.

10 mürettebatı Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, AA muhabirine, "Vatandaşlarımız dün geceyi güneyde geçirdiler. Sel olduğu için havaalanına ulaşamadılar ama bu sabah ulaştılar ve Abuja'ya geldiler." dedi.

Ulueren ayrıca, "Gelmelerini görmekten dolayı çok sevindik. Yarın sabah da Kurban Bayramı'nda Türkiye'ye gidecek olmaları bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Kurtarılan mürettebatın isimlerinin, Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar olduğu aktarıldı.

Gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, 10 kişinin başkent Abuja'daki resmi işlemlerin ardından yarın sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.

Kaçırılan 10 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:33
  1. Abuja
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