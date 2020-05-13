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Nijerya'da salgın hastalıklar nedeniyle üç haftada 471 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:13:08 -
Nijerya'da salgın hastalıklar nedeniyle üç haftada 471 kişi öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Yobe eyaletinde 3 haftada 471 kişi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Yobe eyaleti Sağlık Müdürü ve Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Birimi Eyalet Başkan Yardımcısı Dr. Muhammed Lawan Gana, yaptığı yazılı açıklamada, ölenlerin çoğunlukla yaşlı kişiler olduğunu bildirdi.

Ölümlerin, eyaletin ticaret merkezi Potiskum bölgesinde yaşandığına dikkati çeken Gana, "Nisanın son haftası ile mayısın ikinci haftası arasında 471 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Gana, son üç haftadaki ölümlerin Kovid-19'la ilgisinin bulunmadığının altını çizerek, ölümlerin kolera, menenjit ve sıtma gibi hastalıklar nedeniyle olabileceğini kaydetti.

- "Gizemli hastalık" nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Nijer ile Nijerya arasındaki sınır bölgesinde bulunan Yobe eyaletindeki "ani ölümlerin Kovid-19 kaynaklı olabileceği" iddia edildi.

Yobe eyaletine komşu Bauchi, Jigawa eyaletleri ile ülkenin en büyük ikinci eyaleti Kano'da nisandan bu yana "gizemli hastalık" nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

200 milyon nüfuslu Nijerya'da 28 bin 418 test yapıldı ve 4 bin 787 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüs nedeniyle 158 kişi hayatını kaybetti.

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