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Dünya Nijerya'da rehin alınan 11 kişi kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da rehin alınan 11 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda, silahlı çeteler tarafından rehin alınan 11 kişi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 18:53:00 -
Nijerya'da rehin alınan 11 kişi kurtarıldı

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, ordunun, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü, Birnin Gwari bölgesindeki operasyonda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 11 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Aruwan, kurtarılanların sağlık durumun iyi olduğunu, ailelerine teslim edildiğini ifade etti.

Bu arada, rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunuyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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