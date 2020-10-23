  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da protestolar devam ederken Rivers eyaletinde ordu sokağa indi
Aktüel

Nijerya'da protestolar devam ederken Rivers eyaletinde ordu sokağa indi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:40:51 -
Nijerya'da protestolar devam ederken Rivers eyaletinde ordu sokağa indi

ABUJA (AA) - Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösteriler nedeniyle Rivers eyaletinde ordu sokağa indi.

Özel polis biriminin "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 7 Ekim'den bu yana ülke genelinde devam eden protestoların şiddete dönüşmesi nedeniyle Rivers eyaletine bağlı Oyigbo bölgesinde askerler konuşlandırıldı.

Rivers Eyaleti emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, dün geceden sabaha kadar duyulan silah seslerinin ardından sabah erken saatlerde askerlerin sokağa indikleri belirtildi.

Rivers Valisi Nyesom Wike, çarşamba günü protesto sırasında 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından dün eyalette 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

- Gösteriler, ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS polis birimince öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net duyduğunu, protestoların son verilmesini istedi.

Öte yandan Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda, 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Eylemlerde farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken Lagos, Edo ve Plateau gibi 11 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütüne göre, protestolarda şu ana kadar 54 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü
Dünya

Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı ta..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında haklı ile hak..
Karabağ'ın Türkiye talebine UEFA'dan cevap geldi
Spor

Karabağ'ın Türkiye talebine UEFA'dan cevap geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ'ın iç saha maçlarını T..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay