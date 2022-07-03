  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da papaz 77 kişiyi rehin aldı!
Dünya

Nijerya'da papaz 77 kişiyi rehin aldı!

Nijerya'da papazın rehin aldığı 77 kişi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 13:41:00 - 2022-07-03 13:54:31
Nijerya'da papaz 77 kişiyi rehin aldı!

Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede rehin tutulan 77 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaletine bağlı Valentino bölgesinde bulunan bir kilisenin alt katında papaz tarafından 77 kişi rehin alındı.

Mahalle sakinlerinin verdiği alarm sonucunda aralarında 23 çocuğun da bulunduğu 77 kişi kurtarıldı. AAnın haberine göre; Ondo Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Funmilayo Odunlami, yaptığı açıklamada, papazın gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

(↓) Haberin detayları için (↓) TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Türkiye'de, Srebrenitsa soykırımı zambak çiçekleriyle anılacak

 
 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23