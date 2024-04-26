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Dünya Nijerya'da operasyon! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Nijerya'da operasyon! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-04-26 01:46:00 -
Nijerya'da operasyon! Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde yapılan operasyonda 8 silahlı çete üyesi öldürüldü. Çok sayıda çete üyesinin ise yaralı şekilde kaçtığı bildirildi.

Bauchi Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmed Mohammed Wakil, yaptığı açıklamada, eyalette silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Wakil, operasyonda 8 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 3 kişinin kurtarıldığını aktaran Wakil, çete üyelerine ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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