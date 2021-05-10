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Dünya

Nijerya'da ölü sayısı 28 oldu

Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu meydana gelen faciada ölü sayısının 28'e yükseldiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 16:17:00 - 2021-05-10 16:18:37
Nijerya'da ölü sayısı 28 oldu

Nijerya’nın batısındaki Niger eyaletinin Zumba bölgesindeki Shiroro Nehri'nde, Cumartesi akşamı pazardan dönen yaklaşık 100 kişinin bulunduğu tekne, bir ağaç kütüğüne çarpıp alabora olmuştu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 15 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısının 28’e yükseldiği belirtildi.

Kaza sonrası 65 kişi kurtarılırken, kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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