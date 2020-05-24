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Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 500'ü aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:27:03 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 500'ü aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 7 bin 500'ü geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 265 artarak 7 bin 526'ya ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 221 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 2 bin 174 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

- Afrika kıtasında vaka sayısı 107 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 479 artarak 107 bin 412'ye yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 63 artışla 3 bin 246'ya ulaştı. Şu ana kadar 42 bin 626 kişi ise hastalığı atlattı.

Kıtada Eritre, Morityus ve Seyşellerde aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda'da şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

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