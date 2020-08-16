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Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bin 500'ü aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:23:33 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bin 500'ü aştı
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 48 bin 770'e ulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasında, ülkede şimdiye kadar 347 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 325 artarak 48 bin 770'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 994'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 36 bin 290'a ulaştığı ifade edildi.

Lagos 16 bin 456, başkent Abuja 4 bin 714, Oyo 2 bin 952, Edo 2 bin 423, Rivers 2 bin 5 ve Kaduna 1766 kişiyle ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı, 25 bin 383 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 583 bin 653 oldu, bu ülkeyi 96 bin 336 vaka ile Mısır ve 48 bin 770 vaka ile Nijerya izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.
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