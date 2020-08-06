Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 45 bine yaklaştı.



Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 300 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.



Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 664 artarak 44 bin 890'a çıktığı ifade edildi.



Ülkede son 24 saatte 17 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 927'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 31 bin 165'e ulaştığı belirtildi.



Lagos 15 bin 551, başkent Abuja 4 bin 165, Oyo 2 bin 807, Edo 2 bin 328, Rivers 1894 ve Kano 1599 ile ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.



Afrika genelinde, Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı, 21 bin 679 kişi yaşamını yitirdi.



Güney Afrika'da vaka sayısı 529 bin 877'ye ulaştı, bu ülkeyi 94 bin 875 vaka ile Mısır, 44 bin 890 vaka ile Nijerya izledi.



Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

