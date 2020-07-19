Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 36 bin 107'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 206 bin 422 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 653 artarak 36 bin 107'ye çıktığı kaydedildi.



Son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 778'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 14 bin 938 ulaştığı aktarıldı.



Lagos 13 bin 341, başkent Abuja 2 bin 957, Oyo 2 bin 107, Edo 1885, Rivers 1516 ve Delta 1423 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.



Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 688 bini aşarken 14 bin 741 kişi hayatını kaybetti.



Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 350 bini geçerken bu ülkeyi 87 bin 172 vakayla Mısır, 36 bin 107 vakayla Nijerya izledi.



Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.



