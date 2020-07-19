Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bini geçti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 35 bin 45'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 206 bin 422 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.



Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 600 artarak 35 bin 45'e ulaştığı belirtildi.



Son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 772'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 14 bin 292 ulaştığı ifade edildi.

Lagos 13 bin 226, başkent Abuja 2 bin 879, Oyo 2 bin 76, Edo 1885, Rivers 1480 ve Delta 1415 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.



Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 688 bini aşarken, 14 bin 741 kişi hayatını kaybetti.



