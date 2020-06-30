  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 tedbirleri hafifletildi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 01:42:15 -
Nijerya'da Kovid-19 tedbirleri hafifletildi

ABUJA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin hızlı artış Nijerya'da devam ederken, ülkedeki tedbirler gevşetildi.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin onayıyla ülkede Kovid-19'a karşı konulan yasakların hafifletildiğini belirtti.

Mustapha, eyaletler arası seyahat yasağının kaldırıldığını, ülkede iç uçuşların da başlatılacağını duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle kapatılan okullardan son sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanması için üniversite, lise, ortaokulların açılacağını aktaran Mustapha, ilkokul ve kreşlerin kapalı kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Mustapha, ülkede uygulanan kısmi sokağı çıkma yasağının da 2 Haziran'dan itibaren 22.00-04.00 saatleri arasına indirildiğini ve 4 hafta uzatıldığını söyledi.

Nijerya'da şimdiye kadar 24 bin 567 Kovid-19 vakası görülürken 565 kişi hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı