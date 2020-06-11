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Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 382'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:35:52 -
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 382'ye çıktı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 382'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 82 bin 935 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 382'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının da son 24 saatte 409 artarak 13 bin 873'e ulaştığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 4 bin 351 olduğu ifade edildi.

Nijerya'da Lagos 6 bin 266, başkent Abuja 1064, Kano 1025, Edo 478 ve Ogun 471 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 205 bini aşarken, 5 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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