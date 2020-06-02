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Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300'e yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:37:31 -
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300'e yaklaştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yaklaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ülkede son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 299'a yükseldiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 416 artarak 10 bin 578'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının de 3 bin 122 olduğu ifade edildi.

Nijerya genelinde daha önce 20.00-06.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 22.00-04.00 saatlerinde uygulanmaya başlandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 aydır ibadete kapalı olan cami ve kiliseler yeniden açıldı.

Afrika kıtasında Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.




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