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Dünya Nijerya'da koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı
Dünya

Nijerya'da koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da koronavirüs kısıtlamalarının kaldırıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 04:02:00 -
Nijerya'da koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı

Nijerya Sivil Havacılık Kurumu (NCAA) Genel Direktörü Musa Nuhu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede uygulanan COVID-19 tedbirlerinin sona erdiğini belirtti.

Ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını kaydeden Nuhu, "Uçakta veya havaalanında yolcuların maske takması isteğe bağlıdır ancak tavsiye edilir." ifadesini kullandı.

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