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Nijerya'da kısmi sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:42:10 -
Nijerya'da kısmi sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 3 bölgede 2 hafta daha uzatıldı.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin onayıyla başkent Abuja, Lagos ve Ogun eyaletlerindeki kısmi sokağı çıkma yasağının bugünden itibaren 1 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bu süre zarfında eyaletler arası seyahatlerin de yasaklandığını kaydeden Mustapha, okulların kapalı kalacağını ve toplu etkinlik yasağının devam edeceğini belirtti.

Mustapha, Kano eyaletinde ise gizemli hastalık nedeniyle uygulanan genel sokağa çıkma yasağının 2 hafta daha uzatıldığını söyledi.

Nijerya'da şimdiye kadar 6 bin 959 Kovid-19 vakası görülürken, 182 kişi hayatını kaybetti.

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