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Dünya Nijerya'da kendini satışa çıkaran adam gözaltına alındı
Dünya

Nijerya'da kendini satışa çıkaran adam gözaltına alındı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde yoksulluk gerekçesiyle kendini satışa çıkaran adam, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 19:34:00 -
Nijerya'da kendini satışa çıkaran adam gözaltına alındı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde yoksulluk gerekçesiyle kendini satışa çıkaran adam, polis tarafından gözaltına alındı.

Kano eyaleti emniyet yetkilisi Harun İbn-Sina, BBC Hausa'ya yaptığı açıklamada, geçen hafta eyalette geçimini sağlamakta zorladığı için kendini 20 milyon nairaya (yaklaşık 48 bin 750 dolar) satışa çıkaran 26 yaşındaki Aliyu İdris'in gözaltına alındığını belirtti.

"İdris'in eylemlerinin İslam'da kabul edilmez olduğunu" ifade eden İbn-Sina, "İdris'i dün gece gözaltına aldık ve geceyi bizimle geçirdi. Yaptığı şey İslam'da haramdır, Ne durumda olursan ol kendini satmaya kalkamazsın." dedi.

İdris ise yaptığı açıklamada, maddi anlamda zorluk yaşadığını, bu nedenle kendini satışa çıkardığını savundu.

Terzilik yapan ancak ülkenin ekonomik durumuna göre işleri kötü giden İdris, geçen hafta kendisini 20 milyon nairaya satışa çıkarmasıyla gündeme gelmişti.

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