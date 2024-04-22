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Dünya Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-04-22 01:12:00 -
Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi öldü

Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı Plateau eyaletinde düzenlenen saldırılarda 21 kişi öldü.

Mwaghavul Gençlik Hareketi Ulusal Başkanı Sunday Dankaka, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mangu ve Kuru bölgesinde çobanların silahlı saldırılar düzenlediğini belirtti.

Dankaka, saldırılarda 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda çok sayıda evin kül olduğunu aktaran Dankaka, onlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Plateau eyaletine bağlı Mangu bölgesinde zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Son olarak, ocakta Mangu bölgesinde yaşanan çatışmalarda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu en az 90 kişi hayatını kaybetmişti.
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Kaynak: AA

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