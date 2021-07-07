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Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti
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Dünya Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 21 köylü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 02:04:00 -
Nijerya'da kanlı saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti

Nijerya ulusal basınında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Tsauwa, Ajiya ve Yasore köylerinde etrafa ateş açtı.

Saldırılarda 21 köylü hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda evin ateşe verildiği saldırılarda, 35 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu aracın kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Radikal İslamcı silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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