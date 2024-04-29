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Dünya Nijerya'da kanlı saldırı
Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 03:18:00 -
Nijerya'da kanlı saldırı

Nijerya'nın Borno ve Sokoto eyaletlerinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırılarda, Sivil Ortak Görev Gücünden (CJTF) 25 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, ISWAP'ın Borno eyaletine bağlı Gamboru Ngala bölgesinde yola döşediği mayın, CJTF'ye ait aracın geçiş sırasında patladı.

CJTF Başkanı Tijjanima Umar, patlamada CJTF'den 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Sokoto eyaletindeki CJTF çalışanı İsmail Haruna da yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin Sokoto eyaletine bağlı Isa bölgesinde düzenlediği saldırıda CJTF'den 14 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede terör örgütleri ve silahlı çete üyeleriyle mücadele kapsamında orduya destek sağlamak için CJTF kuruldu.
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Kaynak: AA

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