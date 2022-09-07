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Dünya Nijerya'da kaçırılan çocuklar kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da kaçırılan çocuklar kurtarıldı

Nijerya'nın Rivers eyaletinde kaçırılan 15 çocuğun operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 07:45:00 -
Nijerya'da kaçırılan çocuklar kurtarıldı

Rivers Eyaleti Emniyet Müdürü Friday Eboka, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Port Harcourt kentinde 2 çocuğun kaybolması üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti.

Eboka, operasyonda 15 çocuğun kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirten Eboka, operasyonun sürdüğünü kaydetti.

Çocukların ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye amaçlı bu tür vakalara sıkça rastlanıyor.

Ülkede, artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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