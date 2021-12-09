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Gündem Nijerya’da kaçırılan 20 polisin kurtarıldığı açıklandı
Gündem

Nijerya’da kaçırılan 20 polisin kurtarıldığı açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Boko Haram tarafından kaçırıldığı belirtilen 20 polisin kurtarıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:36:00 -
Nijerya’da kaçırılan 20 polisin kurtarıldığı açıklandı

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, yaptığı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonda Boko Haram'ın kaçırdığı 20 polisin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını aktaran Onyeuko, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

 

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