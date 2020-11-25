Nijerya'da geçen yıl 45 bin kişi AIDS'ten hayatını kaybetti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen sene 45 bin kişinin, HIV virüsünün yol açtığı AIDS'ten hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA), Dünya AIDS Günü nedeniyle başkent Abuja'da basın toplantısı düzenledi.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Fiona Braka, toplantıda yaptığı açıklamada, Nijerya'da 2019 yılında 45 bin kişinin AIDS'ten yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Braka, AIDS'e karşı hayat kurtaran ilaçlar ve ürünlerin, insanların kullanıma sunulan bir ülkede böyle bir durumun yaşanmasının endişe verici olduğunu söyledi.

NACA Genel Direktörü Dr. Gambo Aliyu ise ülkede 1,2 milyon HIV/AIDS taşıyıcısının tedavi altında olduğunu belirterek "Nijerya'da maalesef şu anda yaklaşık 500 bin kişi de virüsü taşıdığını bilmiyor." ifadesini kullandı.

NACA'nin HIV/AIDS'e karşı kampanyaları sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Aliyu, vatandaşların virüse karşı test yaptırmaları gerektiğini söyledi.