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Dünya Nijerya'da elektrik kesintisi
Dünya

Nijerya'da elektrik kesintisi

Nijerya'da şebeke arızası nedeniyle 5 saatten uzun süredir yaygın elektrik kesintisi meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 21:11:00 -
Nijerya'da elektrik kesintisi

Nijerya'da şebeke arızası nedeniyle 5 saatten uzun süredir yaygın elektrik kesintisi meydana geldiği bildirildi.

Nijerya Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, sabah elektrik şebekesinin arızalanmasının yaygın elektrik kesintilerine neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, arızanın sebebi belirtilmezken, elektriğin yeniden sağlanması için çalışma yapıldığı ifade edildi.

Elektrik hizmetinde zaman zaman sorun yaşanan Nijerya'da, bu sene en az 7 kez "tam sistem çökmesi" meydana geldi.

Nijerya, 12 bin 500 megavat kurulu güce sahip ancak bunun yaklaşık dörtte birini üretiyor. Ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

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Yorumlar

Turgay

Nijerya da elektrik var ve birde kesiliyor haaa
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