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Aktüel Nijerya'da devam eden protestolar 1,8 milyar dolar zarara neden oldu
Aktüel

Nijerya'da devam eden protestolar 1,8 milyar dolar zarara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:13:21 -
Nijerya'da devam eden protestolar 1,8 milyar dolar zarara neden oldu

ABUJA (AA) - Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibini (SARS) protesto etmek amacıyla devam eden gösterilerin, 12 günde ekonomiye 1,8 milyar dolara mal olduğu bildirildi.

Lagos Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana ülke genelinde özel polis birimi SARS karşıtı eylemlerin sürdüğü ve bundan dolayı 12 günde ülke ekonomisinin 1,8 milyar dolar zarara uğradığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin farklı eyaletlerinde devam eden protestoların, özellikle ticari faaliyetleri olumsuz etkilediği kaydedildi.

Ekonomi uzmanı Shuaibu Idris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestoların ekonomiyi vurduğunu belirtti.

Protestoların insanların ve malların hareketliliğini etkilediğini ifade eden Idris, "Protesto nedeniyle büyük şehirlere giden ana yolların kapatılması milyonlarca zararı neden oldu." dedi.

Idris, protestoların son bulunması için hükümetin acilen harekete geçmesi ve göstericilerin isteklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS ekibi tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Uluslararası Af Örgütüne göre geçen haftadan bu yana ülkenin farklı eyaletlerinde devam eden protestolarda 15 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

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