Nijerya'da Çinli kaçak madenciler tutuklandı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yasa dışı madencilik yapan 8 Çin vatandaşı tutuklandı.
Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake'nin Medya Özel Asistanı Segun Tomori, yaptığı yazılı açıklamada, Abia eyaletinde yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 8 Çin vatandaşının başkent Abuja'daki federal mahkemeye gönderildiğini bildirdi.
Tomori, mahkemenin 8 Çinlinin tutuklanmasına karar verdiğini aktardı.
Segun Tomori, Bakan Alake'nin ülkedeki yasa dışı madencilikle mücadelede kararlığı olduğunu belirtti.
Nijerya'da kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de göçükler nedeniyle ölümlere yol açıyor.
Kaynak: AA
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