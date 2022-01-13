  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 26 kişi kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 26 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin aldığı 26 kişi düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 14:26:00 -
Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 26 kişi kurtarıldı

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya ordusunun Kaduna eyaletinin Birnin Gwari bölgesinde terör örgütü ilan edilen silahlı çetelere yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 26 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda örgütün kampının imha edildiğini aktaran Gabkwet, çok sayıda teröristin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde son bir yılda silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay