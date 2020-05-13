Nijerya'da Boko Haram'ın rehin tuttuğu 72 kadın ve çocuk kurtarıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 72 kişi kurtarıldı.

Nijerya Ordu Sözcü Vekili Musa Sagir, basına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Muktu köyünde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Sagir, operasyonda Boko Haram'ın kaçırdığı 34 kadın ve 38 çocuğun kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 18 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydeden Sagir, birçok mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Sagir, operasyonda 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin de yaralandığını ifade etti.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.



Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.





