  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 94 kişi kurtarıldı
Aktüel

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 94 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:42:01 -
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 94 kişi kurtarıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 94 kişi kurtarıldı.

Borno Eyaleti Medya ve İletişim Stratejisi Sorumlusu Malam İsa Gusau yaptığı açıklamada, Çok Uluslu Ortak Görev Gücünün (MNJTF) Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Gusau, operasyonlarda 17'si kadın ve 40'ı çocuk 94 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların Borno eyalet hükümetine sevk edildiğini aktaran Gusau, "Bazı rehineler, örgütten kaçarak teslim oldu. Kurtarılanların çoğunun ise sağlık problemleri var." dedi.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak İstanbul çıkışı: Adeta bir rezillik
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak İstanbul çıkışı: Adeta bir rezillik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda b..
Akdeniz'de sular giderek ısınıyor! ATAK helikopterleri Meis Adası'nın karşısında uçtu
Gündem

Akdeniz'de sular giderek ısınıyor! ATAK helikopterleri Meis Adası'nın karşısında uçtu

Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini yürüttüğü Akdeniz’de sular iyice ısınmaya başladı. 2 ATAK helikopterimiz Yunanistan’ın Meis Adası karşısın..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı