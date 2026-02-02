  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!" İçişleri Bakanı Yerlikaya istatistikleri paylaştı: İşte trafik kazalarının açık ara birinci nedeni! Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi Buna ‘kuyruğu dik tutmak’ diyorlar! Özgür Özel seçimlerde ikinci olmakla övündü Akit ‘ons altın cahilinin’ maskesini indiriyor! Özgür’den asgari ücret-altın kıyası çakallığı Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’ Mesajlar ifşa oldu: Epstein rezaleti istifa getirdi Türkiye'nin en ucuz suyunu satan belediye başkanı taktiğini açıkladı UNRWA duyurdu: Batı Şeria’da sessiz soykırım! İsrail şiddeti rekor seviyede Trump, kirli geçmişine kılıf arıyor: Epstein dosyasında ‘aklanma’ tiyatrosu
Dünya Nijerya’da Boko Haram’a ağır darbe! 11 terörist öldürüldü
Dünya

Nijerya’da Boko Haram’a ağır darbe! 11 terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nijerya’da Boko Haram’a ağır darbe! 11 terörist öldürüldü

Nijerya ordusunun Borno eyaletindeki Sambisa Ormanı’nda düzenlediği operasyonda, aralarında örgütün kilit ismi Ebu Halid’in de bulunduğu 11 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Borno eyaletindeki Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütünün elebaşı Ebu Halid ve 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedilerek, Ebu Halid'in örgüt içinde kilit bir figür olduğu ve Sambisa eksenindeki operasyonları ile lojistiği koordine ettiği ifade edildi.

Orduda herhangi bir can kaybı yaşanmadığına işaret edilen açıklamada, ordunun ülkenin kuzeydoğusundaki ormanlık alanlarda terör operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23