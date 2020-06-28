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Aktüel

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 9 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-28 03:32:45 -
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 9 asker öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre örgüt, Borno eyaletinin Maiduguri kentinden Damboa'ya giden yolculara eşlik eden askeri araç, Boko Haram'ın saldırısına uğradı.

Saldırıda 9 asker yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya ordusundan olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

Eski Boko Haram elebaşlarından Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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