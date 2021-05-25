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Dünya Nijerya'da Boko Haram bilmecesi
Dünya

Nijerya'da Boko Haram bilmecesi

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın lideri Ebubekir Şekau'nun ölümü araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 01:56:00 -
Nijerya'da Boko Haram bilmecesi

Emekli Tuğgeneral Saleh Bala, Şekau'nun öldüğüne dair haberlerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce en az beş kere Şekau'nun öldürüldüğüne dair haberlerin çıktığına dikkati çekti.

Bala, Şekau'nun ölümünün Nijerya ordusu tarafından araştırıldığını ifade etti.

Şekau'nun ölümüne dair yapılan için kutlamalar için henüz erken olduğunu kaydeden Bala, "En az 2 ay beklememiz gerekiyor, eğer o zamana kadar ortaya çıkmazsa belki o zaman öldüğüne inanabiliriz." dedi.

Şekau'nun öldüğü iddiası

Nijerya'nın kuzeydoğusunda ISWAP üyelerinin dün düzenlediği saldırıda, Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun üzerindeki bombayı patlatarak intihar ettiği iddia edilmişti.

ABD, Şekau'nun yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verecekler için koyduğu 7 milyon dolar para ödülünü ISWAP'a vermeyeceğini açıklamıştı.

Terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana Nijerya'nın sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Ebu Musab el Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden oldu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ise ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etti.

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