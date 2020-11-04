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Aktüel Nijerya'da askeri aracın çarptığı mayının patlamasıyla 9 asker öldü
Aktüel

Nijerya'da askeri aracın çarptığı mayının patlamasıyla 9 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:34:20 -
Nijerya'da askeri aracın çarptığı mayının patlamasıyla 9 asker öldü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde askeri aracın mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada, 9 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, yaptığı açıklamada, eyaletin Malam Fatori bölgesinde askeri bir aracın yola döşenen mayına çarptığını belirtti.

Yetkili, mayının infilak etmesi sonucu araçta bulunan 9 askeri yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede terör örgütü Boko Haram'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Örgüt, son zamanlarda askere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

Boko Haram terör örgütünün geçen hafta Borno eyaletine bağlı Magumeri köyündeki kontrol noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında ise en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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