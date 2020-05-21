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Nijerya’da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Nijerya’da akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:30:24 -
Nijerya’da akaryakıt tankeri ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Nijerya’da akaryakıt tankeri ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.


Nijerya’nın Lagos kentinde bulunan Otedola Köprüsü’nde yakıt yüklü tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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