Nijerya'da 9,8 milyon kişi açlık tehlikesi altında

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra 16 eyalette 9,8 milyondan fazla insanın, ülkedeki gıda güvensizliği nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın ve silahlı kişilerin saldırılarının yoğun olduğu Borno, Yobe, Adamawa, Taraba, Katsina, Gombe, Benue ve Jigawa'nın açlığa duyarlılığı yüksek devletler arasında olduğu kaydedildi.

Başkent Abuja, Sokoto, Kaduna, Kano, Bauchi, Kebbi, Nijer ve Plato'da daha az açlık riskinin olduğu belirtildi.

FAO'nun Nijerya Temsilcisi Fred Kafeero, konuyla ilgili bir açıklama yaparak hükümete hızlı müdahale çağrısında bulundu.