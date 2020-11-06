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Dünya Nijerya'da 9,8 milyon kişi açlık tehlikesi altında
Dünya

Nijerya'da 9,8 milyon kişi açlık tehlikesi altında

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gıda güvensizliği nedeniyle 9,8 milyon kişinin açlık tehlikesi altında olabileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:18:00 -
Nijerya'da 9,8 milyon kişi açlık tehlikesi altında

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra 16 eyalette 9,8 milyondan fazla insanın, ülkedeki gıda güvensizliği nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın ve silahlı kişilerin saldırılarının yoğun olduğu Borno, Yobe, Adamawa, Taraba, Katsina, Gombe, Benue ve Jigawa'nın açlığa duyarlılığı yüksek devletler arasında olduğu kaydedildi.

Başkent Abuja, Sokoto, Kaduna, Kano, Bauchi, Kebbi, Nijer ve Plato'da daha az açlık riskinin olduğu belirtildi.

FAO'nun Nijerya Temsilcisi Fred Kafeero, konuyla ilgili bir açıklama yaparak hükümete hızlı müdahale çağrısında bulundu.

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